Geraldo Alckmin voltará a Manaus neste mês para abertura de evento sobre bioeconomia

Manaus/AM - A abertura da ExpoAmazônia Bio&TIC, maior evento da Região Norte voltado para tecnologia, bioeconomia e inovação, contará com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e de Rodrigo Rollemberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O evento acontecerá de 28 a 30 de novembro, no Studio 5, em Manaus. A abertura será no dia 28, às 15h.

A expectativa é que a feira receba mais de 20 mil visitantes, 80 startups e quase 90 palestras gratuitas nos três dias de evento.

As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no site expoamazonia.com ou baixando o aplicativo oficial do evento para Android e iOS.

ExpoAmazônia Bio&TIC

Com a temática “Tecnologia Sustentável da Amazônia para o Mundo”, a proposta da ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 é alavancar os polos de Bioeconomia (Bio) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia.

Para isso, o evento proporcionará palestras relevantes e divididas em seis “trilhas de conhecimento”: bioeconomia, biotecnologia e mercados; empreendedorismo e gestão de negócios; valorização dos saberes tradicionais; produções acadêmicas em BIO&TIC; tecnologia da informação e comunicação e mercado; e economia criativa e cultura.