Gasolina mais barata em Manaus é vendida a R$ 5,45

A pesquisa foi realizada em 41 postos espalhados pela cidade, contemplando todas as zonas, com o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõem a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus artigos 4º e 6º, incisos II e III, além de incentivar a promoção da livre concorrência, e de coibir infrações à ordem econômica que possam ser praticadas no mercado.

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa semanal é muito importante para o consumidor. “Nosso objetivo é divulgar informações atualizadas para os consumidores, auxiliando na orientação, na decisão de compra e na identificação do preço mais acessível”, destaca.

Manaus/AM - O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou, nesta quinta-feira (15), os resultados da última pesquisa sobre os preços de combustíveis na região, revelando diminuição no valor, em comparação com a última pesquisa.

