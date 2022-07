Garis protestam em frente a Prefeitura após troca de empresa terceirizada em Manaus

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que a empresa MURB Serviços assumiu os trabalhos que vinham sendo prestados pela Mamute Conservação, Construção Pavimentação Ltda. de apoio, de limpeza e manutenção de vias e espaços públicos executados pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), em caráter emergencial pois o contrato com a Mamute já estava em sua nona renovação e com duas dispensas, portanto, sem amparo legal para novas adições.

Segundo os manifestantes, eles foram surpreendidos com a mudança da empresa terceirizada onde prestavam serviços de limpeza pública por outro grupo, que assumiu os serviços no domingo (17).

