Garcia Veículos se manifesta após operação da PF em Manaus

A GARCIA VEÍCULOS informa não realiza venda veículos para outros Estados, nem tampouco realiza a baixa de gravames tributários e que está cooperando com as investigações, confiante na isenção de suas atividades comerciais e na plena inocência no caso em apreço".

"Caros(as) Clientes, a GARCIA VEÍCULOS concessionária Chevrolet com mais de 35 anos de atividade na cidade de Manaus, vem através desta nota esclarecer os fatos vinculados na imprensa local quanto à Ação de Busca e Apreensão deflagrada pela Justiça Federal do Mato Grosso/MT através da Polícia Federal e Receita Federal que está sendo realizada na data de hoje na sede das 03 concessionárias Chevrolet de Manaus.

