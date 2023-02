Galo de Manaus 2023 acontecerá no Sambódromo; confira as atrações

Entre as atrações confirmadas estão Manaus Frevo, Guto Lima, Cauxi Eletrizado, Banda Oficial do Galo, Antonio Bahia, Pororoca Atômica, Dennys Salvador, DJ Evandro Jr, Xiado da Xinela e Vanessa Auzier.

Manaus/AM - O Galo de Manaus acontecerá no Sambódromo no dia 21 de fevereiro. Com o tema 'Que bom te ver de novo', a festa terá 10 horas de shows.

