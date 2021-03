FVS detecta 88 trabalhadores com Covid-19 em canteiros de obras em Manaus

A ação de testagem iniciou no dia 10 de fevereiro e finalizou no dia 24 do mesmo mês, e objetivou identificar infectados nos canteiros de obras e isolá-los, para evitar a disseminação de covid-19 no ambiente de trabalho dos enfermos identificados. Os funcionários que tiveram resultado positivo para o novo coronavírus foram localizados em 19 canteiros de obras. Eles foram afastados e encaminhados à rede de assistência em saúde para início de tratamento.

Manaus/AM - Cerca de 88 trabalhadores foram diagnosticados com Covid-19 após equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realizar exames de RT-PCR em 26 canteiros de obras de Manaus. O número equivale a 5,08% e ao todo, foram realizados 1.731 exames.

