FVS cria protocolo sanitário para volta às aulas no Amazonas

Manaus/AM - Com o objetivo de evitar a disseminação de Covid-19 na volta às aulas no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está reforçando o protocolo sanitário de prevenção à Covid-19 específico para ambientes escolares junto a representantes de instituições de ensino. O documento atualizado está disponível em: https://bit.ly/3uiYoHB.

As recomendações são voltadas para escolas e instituições de ensino superior das redes pública e privada e incluem a intensificação da importância da aplicação de medidas de prevenção à Covid-19 como estratégias para evitar a disseminação do novo coronavírus no ambiente de sala de aula.

“É importante ressaltar que o comportamento da população influencia diretamente a transmissão de Covid-19. Portanto, o retorno das aulas, previsto para as próximas semanas, deve ocorrer de forma que atenda às recomendações sanitárias para se evitar o recrudescimento da doença no Amazonas”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Protocolo - O Protocolo de Prevenção à Covid-19 em Ambientes Escolares está disponível em: https://bit.ly/3uiYoHB. As normas incluem medidas de higiene pessoal, distanciamento social, sanitização do ambiente, monitoramento e comunicação.