Vacinação contra o Influenza é ampliada para toda população no Amazonas

O imunizante é produzido com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. Além disso, a composição e a concentração de antígenos são atualizadas a cada ano, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ministério da Saúde reforça que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional de vacinação.

A vacina continua disponível para crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, em trabalhadores da Saúde, pessoas com 60 anos e mais, gestantes e puérperas, professores, pessoas com deficiência e população geral. A meta é vacinar 90% da população.

