A valorização dos artistas locais continuou sendo um dos destaques do festival, e na segunda noite, a cantora Rebecca Grana, uma das atrações mais pedidas pelo público, falou da responsabilidade de conduzir os manauaras no caminho de ritmos variados.

Manaus/AM - Ao som de muito funk carioca, Kevin o Cris encerrou a segunda noite do 'Sou Manaus' com mais um sucesso de público no Palco Bradesco – Guardião da Amazônia, no centro histórico da cidade, nesta quarta-feira, (60).

Funk de Kevin O Chris encerra segunda noite do 'Sou Manaus' Caio Guarlotte/Portal do Holanda pic.twitter.com/2lXkYRnK8O

