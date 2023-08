Fundação Dr. Thomas anuncia processo seletivo em Manaus; confira as vagas

Manaus/AM - A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de sete assistentes sociais e um técnico em Segurança do Trabalho. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município de terça-feira (29). Todas as informações e o formulário de inscrição estarão disponíveis no site da FDT https://doutorthomas.manaus.am.gov.br/, a partir desta quarta-feira (30), às 10h.

As inscrições serão presenciais, no período de 11 a 15 de setembro, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Os candidatos deverão apresentar o formulário de inscrição preenchido e documentação pessoal: Documento com foto (original e cópia), CPF (original e cópia), Diploma de Graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ou Certidão de Conclusão de Curso emitida pela instituição formadora (original e cópia), Histórico Escolar da Graduação emitido pela instituição formadora (original e cópia), comprovante dos títulos – especialização – mestrado ou doutorado (original e cópia), carteira do conselho de classe, declaração de quitação do Conselho de classe, Registro regular profissional no Ministério do Trabalho e Emprego para o Cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, comprovante de experiência, caso possua (original e cópia), CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia)

O prazo de contratação será de 12 meses, e os detalhes acerca da remuneração e do processo seletivo simplificado e da contratação estarão discriminados no edital disponível no endereço digital da fundação. O processo seletivo tem por finalidade aumentar o quadro de profissionais nas áreas, e será realizado por meio de análise dos currículos e demais modalidades necessárias para exercer as atribuições que constam no edital.

Para mais informações, entrar em contato pelos números (92) 98842-7872, 98842-7845 ou 3245-6031.