FUnATI realiza o 15º Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia

Manaus/AM - A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), por meio do Centro de Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento Tecnológico (Gerontec), realiza mais uma edição do Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia (SAGG) nos dias 16 e 17 de novembro, das 8h às 17h, no Auditório Deputado Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).



Nesta edição, o seminário terá como tema o “Envelhecimento e Inovação Tecnológica: Desafios e Perspectivas Pós-Covid”, tendo como palestrantes mestres, doutores na área da saúde, pesquisadores e especialistas em Gerontologia. A programação completa está disponível no link https://biogerontofunati.com/2022/10/20/sagg-seminario-amazonico-de-geriatria-e-gerontologia.



As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até o meio-dia do dia 15 de novembro (terça -feira), pelo formulário no link https://forms.gle/vE8kREPrCfV3aDEQ6.



Estudantes maiores de 18 anos, acadêmicos de graduação e pós-graduação podem inscrever seus trabalhos científicos nos eixos temáticos “Biogerontologia” ou “Sociedade, Envelhecimento e Saúde do Idoso” e enviá-los para e-mail ([email protected]) até o dia 10 de novembro. Os estudantes que tiverem os quatro melhores trabalhos selecionados irão apresentá-los presencialmente no seminário. As regras de submissão podem ser conferidas no site https://biogerontofunati.com. Todos os participantes irão receber o certificado com 20 horas complementares.