Fumaça tóxica causa cancelamento de voo com destino a Manaus

Manaus/AM - Um voo com destino a Manaus precisou ser cancelado nesta segunda-feira (6), devido a nuvem de fumaça tóxica que atinge o Amazonas.

O voo da companhia aérea Azul faria o percurso de Parintins à capital amazonense pela manhã, mas precisou ser cancelado. Outro voo que faria a rota no sentido contrário também precisou ser desviado.

A empresa informou por meio de nota que os clientes afetados pelo cancelamento serão reacomodados em outros voos. "A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", informou.

Manaus chegou ao 8º dia consecutivo em que sufoca com a fumaça tóxica. Além da estiagem severa que colocou todos os 62 municípios do estado em emergência, o Amazonas sofre com as queimadas e ausência de chuva.

No entanto, segundo o governador do Amazonas Wilson Lima, em comunicado na sexta-feira (3), a fumaça que encobre a capital vem de queimadas no estado vizinho, o Pará.