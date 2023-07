Fulô de Mandacaru abre 65º Festival Folclórico do Amazonas nesta sexta

Manaus/AM - A Banda Fulô de Mandacaru abre o Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro, nesta sexta (14), levando a autêntica música nordestina, passeando por várias vertentes do forró.

Consolidado como uma das maiores manifestações da cultura popular do estado, o Festival Folclórico começa às 20h, no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, na avenida Silves, Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Danças folclóricas e a banda pernambucana, Fulô de Mandacaru, dão início à temporada do mais rico e plural folclore do Amazonas. A entrada é gratuita.

Para abrir a temporada junina da Categoria Ouro, a partir das 20h, se apresentam seis grupos folclóricos, que se consagraram campeões em 2022: Ciranda Rosas de Ouro; Quadrilha Alternativa Funk na Roça; Quadrilha Tradicional Caipira na Roça; Dança Nacional Café XV de Outubro; Dança Internacional Caxemira; Quadrilha Cômica As Poderosas na Roça.

Palco das apresentações

No sábado (15) iniciam as apresentações do 65º Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro. Portanto, o público terá a oportunidade de participar de uma festa de 14 dias de apresentações.

De 15 a 29 de julho, o Centro Cultural Povos da Amazônia recebe 64 grupos folclóricos, nas modalidades: Dança Nordestina, Garrote Tradicional, Garrote Regional, Quadrilha de Duelo, Cacetinho, Dança Regional, Quadrilha Tradicional, Tribo, Dança Internacional, Ciranda, Dança Nacional, Quadrilha Alternativa e Quadrilha Cômica.

Nos dias 28 e 29 de julho, as apresentações são dos bois bumbás de Manaus, no Sambódromo, na modalidade Master B, o Clamor de um Povo, Tira Prosa e Brilhante. No dia 29, na modalidade Master A, vão se apresentar os bois Galante de Manaus, Corre Campo e Garanhão.

Programação do fim de semana

Sábado (15)

18:30 19:20 - GRUPOS DO PROJETO “VIDA E SAÚDE DO IDOSO ATIVO”

19:30 20:10 - DANÇA NORDESTINA - DESCENDENTES DE LAMPIÃO

20:15 20:55 - GARROTE TRADICIONAL - BRILHO DO CAMPO

21:00 21:40 - QUADRILHA DE DUELO - EM BUSCA DA PAZ

21:45 22:25 - CACETINHO - WAIMIRI ATROARI

22:30 23:10 - DANÇA REGIONAL - LENDAS E POVOS DA AMAZÔNIA

23:15 23:55 - DANÇA NORDESTINA - VINGADORES DO SERTÃO

Domingo (16)

19:30 20:10 - DANÇA NORDESTINA - NORDESTE SANGRENTO

20:15 20:55 - GARROTE REGIONAL - RENASCER

21:00 21:40 - QUADRILHA DE DUELO - MOSKETEIROS NA ROÇA

21:45 22:25 - CACETINHO - BANIWA

22:30 23:10 - DANÇA REGIONAL - SERAFINA

23:15 23:55 - DANÇA NORDESTINA - CANGACEIROS DE LAMPIÃO