Fred Nicácio comete gafe após Parintins e diz que estava "no estado do Manaus"

Manaus/AM - Fred Nicácio cometeu uma gafe ao falar sobre a sua passagem pelo Festival de Parintins, no Amazonas.

O médico dermatologista e ex-bbb voltou ao Instagram explicando o motivo de ter passado um tempo off das redes sociais, e acabou trocando o nome do estado do Amazonas pela cidade de Manaus.

"Eu estava no Festival de Parintins, no Manaus, no estado do Manaus. Uma imersão cultural riquíssima", elogiou ele, que prometeu mostrar detalhes da experiência de ver as apresentações dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.