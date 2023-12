Forte chuva com ventania deixa bairros de Manaus sem energia

“Eu estava a caminho do trabalho quando vi a explosão do transformador. Cheguei no salão e praticamente toda a rua estava sem energia”, disse uma manicure que não quis se identificar.

De acordo com funcionários de um salão de beleza localizado no bairro Parque das Laranjeiras, um transformador explodiu após uma ventania arrancar fios de alta tensão na Avenida das Torres, o que causou a queda de energia.

