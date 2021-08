Foragido condenado a mais de 11 anos é preso em Manaus

Um dos crimes ocorreu em abril de 2017, no bairro Zumbi dos Palmares, mesma zona da prisão. Na ocasião, o infrator juntamente com um adolescente, armados com uma faca, subtraíram uma motocicleta. O homem chegou a induzir o adolescente a esfaquear a vítima.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, a prisão ocorreu na rua D, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Conforme Marinho, Keven estava cumprindo pena em uma unidade prisional da capital, mas fugiu em 2019, e estava foragido desde então.

