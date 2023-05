Fiscalização no trânsito flagra quase 30 motoristas bêbados em Manaus

Manaus/AM - Quase 30 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas pelas ruas da cidade nesse feriado prolongado.

Segundo o Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), os motoristas foram autuados durante fiscalizações do órgão.

De acordo com o CTB dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, é também considerada uma infração gravíssima, com fator multiplicador dez vezes, no valor de R$ 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Além deste tipo de infração, outras 34 pessoas foram autuadas por dirigir veículo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e 27 por permitir a condução do veículo ser feita por pessoa sem CNH.



As fiscalizações ocorreram em pontos estratégicos da capital e durante o retorno do feriado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), com a finalidade de aumentar a segurança viária dos condutores e pedestres, além de inibir as infrações de trânsito e, também, verificar as condições dos veículos.



A equipe de fiscalização do Detran Amazonas atuou, também, na conscientização dos condutores para que os mesmos usem os equipamentos de segurança corretos e alertou, também, sobre os efeitos da combinação entre álcool e direção.