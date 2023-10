Fiocruz recomenda uso de máscaras em dias de fumaça intensa em Manaus

"O material particulado é o mais nocivo à saúde e pode atingir diferentes órgãos e tecidos do corpo humano, como olhos, nariz, garganta, pulmões e corrente sanguínea, para dar alguns exemplos. Uma particularidade que não podemos ignorar é que a fumaça das queimadas, mais visível aos olhos humanos em períodos críticos do ano, vem acompanhada de outros poluentes ambientais nocivos, como os gerados por veículos terrestres e aéreos, gás de cozinha, atividade comercial, agrícola e industrial, por exemplo", disse o órgão.

Manaus/AM - Com a estiagem que atinge o Amazonas e as queimadas que estão causando fumaça intensa em Manaus, a qualidade do ar acaba se tornando uma das piores do mundo.

