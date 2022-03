Fio de alta tensão jogado no chão expõe moradores a risco em Manaus; Vídeo

"Reforçamos que em casos futuros, o cliente pode registrar a ocorrência nos canais da empresa. Possuímos o WhatsApp com o mesmo número do call center 0800 701 3001, site amazonasenergia.com ou app", informaram em nota.

O fio de alta tensão, que ainda estava energizado, rompeu próximo a uma escola, pondo em risco alunos e até populares que podem pisar no fio jogado no chão e sofrerem uma descarga elétrica.

