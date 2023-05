Fim de semana tem mais de 40 pessoas presas no Amazonas

Durante as prisões, oito armas de fogo, 135 munições, R$1.049,25 em dinheiro e aproximadamente 243 porções de entorpecentes foram apreendidos. Um dos casos foi registrado no bairro Compensa 1, na zona oeste da capital, onde um homem, de 22 anos, foi preso com vária porções de cocaína e oxi, um celular e R$26 reais em espécie. O homem foi encaminhado ao 19ºDIP.

