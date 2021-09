Filho de Zé Roberto diz que quer buscar Deus e manda recado a Chico Velho; vídeo

"O que estou dizendo é de coração, não é por medo de ninguém. Se um dia eu tiver de morrer, vou morrer com a permissão de Deus isso eu não tenho medo não. Só assim vou poder ter paz e a oportunidade de recomeçar. Não quero pegar culpa de coisa do que eu não estou fazendo, sou homem de assumir o que eu faço, já deu para mim", finalizou Luciano.

No vídeo gravado dentro da penitenciária, “L7” diz que para ele, já chega dessa vida de fuga, e manda o recado diretamente para uma pessoa chamada “Chico Velho”. Ele, que foi apontado como líder da facção criminosa Cartel do Norte, antiga Família do Norte (FDN), deseja boa sorte ao amigo e menciona que ele e sua família já estão sofrendo muito com essa vida do crime para continuar.

"L7" filho do narcotraficante Zé Roberto, diz que saiu do crime e vai buscar a Deus; Confira vídeo pic.twitter.com/LrF71gqo6v

Manaus/AM - Luciano da Silva, conhecido como "L7", filho do narcotraficante 'Zé Roberto da Compensa', afirmou que vai deixar o mundo do crime e que pretende se dedicar a Deus. Ele foi preso na última quinta-feira (2) por envolvimento em um duplo homicídio em fevereiro deste ano.

