Festival 'SouManaus Passo a Paço 2023’ é divulgado na Times Square

Manaus/AM - O maior Festival de Artes Integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, além de potencializar a carreira dos fazedores de cultura, também, vai posicionar a cidade entre os maiores destinos turísticos da América Latina. O megaevento foi lançado, neste sábado (19), na Times Square, que é um dos destinos mais famosos do mundo visitados em Nova York, nos Estados Unidos.

O projeto multicultural, planejado em cima de três eixos (ancestralidade, inovação tecnológica e sustentabilidade), tem como objetivo fortalecer o turismo sustentável na cidade, com geração de empregos, promoção da cultura e dos produtos locais, dentre eles a gastronomia e o artesanato.

A mídia oficial do festival #SouManaus, com tempo de 1 '10 " (um minuto e dez segundos) de minutagem, rodou em um dos telões instalados num dos principais pontos turísticos do mundo e um dos cartões-postais mais marcantes de NY, nos Estados Unidos. O vídeo mostra a preservação da ancestralidade indígena, o respeito ao meio ambiente e a inovação tecnológica como eixos do maior festival de artes integradas da Amazônia, e convida o turista para estar em Manaus nos dias 5, 6 e 7 de setembro deste ano.