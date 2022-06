Festival Folclórico do Amazonas exalta cultura popular no 6º dia de apresentações

Manaus/AM - O 64° Festival Folclórico do Amazonas (FFA) entra no 6° dia de apresentações e acontece na arena do Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, na zona Sul, até a próxima quinta-feira (23), sempre a partir das 19h. O festival, totalmente gratuito e aberto ao público.

Na noite desta sexta-feira (17), mais de 10 mil pessoas acompanharam as apresentações de grupos de danças internacional, nordestina, ciranda, quadrilhas tradicional, cômica e de duelo, das categorias Bronze e Prata, que exaltaram os valores, crenças e costumes da cultura popular.

As apresentações da sexta noite do evento ficaram a cargo de seis grupos folclóricos: União na Roça (quadrilha tradicional), Mercenários na Roça (quadrilha cômica), Odalik (dança internacional), Pistoleiros na Roça (quadrilha de duelo), Cabras do Capitão Corisco (dança nordestina), e Independente do Coroado (ciranda), contabilizando mais de 250 brincantes na arena.

A programação completa do festival pode ser consultada no site da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link https://bit.ly/64°FFA.

Atrativos

Além dos grupos de dança, o festival conta com uma feira de artesãos e a venda de produtos regionais. Outro atrativo é o espaço kids para a diversão da criançada.

A praça de alimentação do festival, com o oferecimento de guloseimas típicas do período junino, está localizada próxima à arquibancada do anfiteatro, funcionando durante todo o evento, com preços que vão de R$ 5 a R$ 35.

Público

Em seis dias de evento, mais de 40 mil pessoas prestigiaram a apresentação dos grupos folclóricos. Na primeira noite, dia 12/6, o tradicional festival recebeu mais de 10 mil pessoas, e na última quinta-feira, 16/6, o evento também recebeu um público de mais de 10 mil pessoas. Até o final do festival, a expectativa é atrair um público de 70 mil pessoas no CCPA.

Programação

Sábado (18/6)

19h20 – Abertura do evento

19h30 – Manto Azul (quadrilha tradicional)

20h15 – Bagaceiros na Roça (quadrilha cômica)

21h – Tradição do Parque 10 (ciranda)

21h45 – Cabras do Capitão Rufino (dança nordestina)

22h30 – Explosão na Roça (quadrilha tradicional)

23h15 – Cangaceiros de Lampião (dança nordestina)

Domingo (19/6)

19h20 – Abertura do evento

19h30 – Castelo das Loucas (quadrilha cômica)

20h15 – Independente da Compensa (ciranda)

21h – Pimentinha na Roça (quadrilha tradicional)

21h45 – Cabras do Capitão Galdino (dança nordestina)

22h30 – Biba Boys (quadrilha cômica)

23h15 – Cangaceiros de Aparício (dança nordestina)

Segunda-feira (20/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – São Sebastião (ciranda)

20h45 – Alegria Caipira (quadrilha tradicional)

21h30 – Cangaceiros de Asa Branca (dança nordestina)

22h15 – Papudinho na Roça (quadrilha cômica)

23h – Tradição da Ciranda (ciranda)

23h45 – Explosão de Alegria (quadrilha tradicional)

Terça-feira (21/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Vingadores de Virgulino (dança nordestina)

20h45 – Sedução da Compensa (ciranda)

21h30 – Mocidade da Roça (quadrilha tradicional)

22h15 – Ciranda do Armando Mendes (ciranda)

23h – Explosão na Folia (quadrilha tradicional)

23h45 – Império da Compensa (ciranda)

Quarta-feira (22/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Rosas da Noite (quadrilha tradicional)

20h45 – Molejo (ciranda)

21h30 – Coração de São João (quadrilha tradicional)

22h15 – Caipira Rasta Pé na Roça (quadrilha tradicional)

23h – Unidos do Alvorada na Roça (quadrilha tradicional)

23h45 – Brotinhos do Parque (quadrilha tradicional)

Quinta-feira (23/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Meu Reino da Roça (quadrilha tradicional)

20h45 – Império na Folia (quadrilha tradicional)

21h30 – Junina Gaviões na Roça (quadrilha tradicional)

22h15 – Amor de São João (quadrilha convidada)

23h – Os Afobados na Roça (quadrilha convidada)

23h45 – Flor de Liz (quadrilha convidada)