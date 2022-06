O “Festival Folclórico da Zona Leste” encerra no dia 3/7 e é realizado, todos os dias, de 18h à 0h. Na noite desta sexta-feira, 17, a atração principal é a Banda Forró Festança. No sábado, 18, os Meninos do Xote se apresentam no arraial e no próximo domingo, 19, a festa é por conta do Trio du Vale.