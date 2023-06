Público agita na 2ª noite de Festival Folclórico no Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Manaus/AM - A segunda noite de apresentações do 65° Festival Folclórico do Amazonas (FFA), desta segunda-feira (12), agitou o público presente na arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, zona Sul. O festival segue até o dia 25 de junho, com entrada gratuita.

Como forma de aumentar o nível do festival e, principalmente, dar a oportunidade da primeira apresentação oficial na arena dos Povos da Amazônia, 18 grupos da categoria “mostra folclórica” participaram, sem concorrer, nesses dois primeiros dias de evento, e deram um show desde as coreografias muito bem marcadas a vestimentas típicas com forte identidade cultural.

Passaram pelo “tabladão” no domingo e na segunda-feira, 11 e 12 de junho, os grupos Star Hits, Explosão de Manaus, Junina Cabocla, Junina Girassol, Ciranda do Aleixo, Baru Junina, Junina Promorar, Junina Tia Célia, Os Indomáveis do Oeste, Flor do Campo, Cabras do Capitão Meia Noite, Os Atrapalhados na Roça, O Cravo e a Rosa, Matutos Honoré, Ciranda Mocidade, Revolução Junina, Hydra na Roça, Gang Axé Ostentação. Os respectivos grupos não estão concorrendo no FFA.

Competição

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbá, danças nacionais, internacionais e nordestinas serão apresentadas pelos grupos na disputa de suas respectivas categorias que começa com avaliação dos jurados nesta terça-feira (13), a partir das 20h.

Neste ano, o corpo de jurados é composto por seis integrantes: teatrólogos, antropólogos, musicistas e historiadores, todos técnicos e com vasta experiência.

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o festival também conta com uma feira de artesanato, coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e um parque de diversões para crianças, um pleito esperado há 23 anos.

Os horários e a programação completa do festival podem ser consultados no site da Manauscult, pelo link http://manauscult.manaus.am.gov.br, na aba “editais”.

Gastronomia

Este ano, 30 barracas compõem a feira gastronômica do festival, que foram doadas pela Prefeitura de Manaus às instituições sociais e entidades apoiadas pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), e estão operando as vendas de comidas e bebidas no local.

As barracas estão localizadas próximas à arquibancada do anfiteatro e funcionarão durante todo o evento, iniciando a venda de produtos às 18h, com preços variando entre R$ 5 e R$ 35.

O cardápio do festival apresenta comidas regionais e típicas da época junina, como milho cozido, pamonha, bolo de macaxeira, acarajé, além de outros pratos, como carne de sol, pirarucu à casaca, tacacá, farofas diversas, cachorro-quente, sanduíches, pizza, entre outros.

*Com informações da assessoria