Festival Folclórico do Amazonas começa hoje com show de JM Puxado

Manaus/AM - O tradicional Festival Folclórico do Amazonas (FFA) começa hoje (11), a partir das 19h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) - Bola da Suframa, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. A abertura do 65º FFA contará com a atração nacional, JM Puxado, cantor e compositor de forró, xote e pisadinha.

O evento é promovido pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) e quase 20 serviços públicos que compõem a Matriz de Responsabilidade dos grandes eventos na cidade de Manaus, coordenada pelo Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC) e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Além das apresentações dos 75 grupos folclóricos, o festival também contará com uma feira de artesanato com 40 expositores, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e um espaço atrativo para crianças (área Kids). A expectativa é de atrair um público de 100 mil pessoas em 14 dias de festival.

Programação - Domingo 11/6

19h - STAR HITS - DANÇA ALTERNATIVA

19h25 - EXPLOSÃO DE MANAUS

19h50 - JUNINA CABLOCA - QUADRILHA TRADICIONAL

20h15 - JUNINA GIRASSOL- QUADRILHA TRADICIONAL

20h40 - CIRANDA DO ALEIXO

21h05 - BARU JUNINA - QUADRILHA TRADICIONAL

21h30 - Atração Nacional JM Puxado