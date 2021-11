Festival Cultura Urbana fortalece a cena do Hip Hop em Manaus; veja programação

Manaus/AM - A abertura da segunda edição do Festival Cultura Urbana aconteceu na noite de sexta-feira (12), Dia Mundial do Hip Hop, na pista de Skate do São José. O projeto faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O festival vai estar em cada dia em um ponto diferente: hoje (13) no anfiteatro do Jorge Teixeira e domingo (14) no Parque Rio Negro, no São Raimundo, com programação de shows de Hip Hop, batalhas de Break Dance e All Style.

Segundo o gerente de eventos, Denis Carvalho, a disputa contou com 74 inscrições, sendo 43 para Break Dance e 31 para All Style. A premiação vai para os dois primeiros colocados, os vencedores recebem R$ 1 mil, enquanto quem fica no segundo lugar leva R$ 500.

Programação

Hoje (13), a partir das 18h, o anfiteatro do Jorge Teixeira, na rua dos Trevos, 320, Jorge Teixeira 1, zona leste de Manaus, vai ser palco para o Nativos Crew, considerado um dos maiores grupos de break do Amazonas, com participações em festivais nacionais e internacionais.

Às 19h tem batalha de Break Dance e All Style e, às 20h, Lary Go & Estrela assumem o comando do festival. Os versos e as batidas da dupla evidenciam a realidade da jovem mulher manauara que luta por espaço e liberdade.

No domingo (14), o encerramento conta com o Artigo 5 Cia de Dança, às 18h, com estilos do Street Dance, como Popping, Locking, Breaking, House Dance e Hip Hop FreeStyle.

Às 19h, acontece a final das batalhas de Break Dance e All Style e, às 20h, o Coletivo 333 entra em cena, com o rap que nasceu no Centro de Manaus.

Durante os dois dias tem ainda a participação dos DJs Kinua e Wkilla.