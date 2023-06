Festas Juninas aumentam manutenção de aparelhos ortodônticos; veja dicas

Uma das épocas mais gostosas do ano chegou - as festas juninas. São tantas delícias típicas, neste período, que qualquer pessoa fica louca para se deliciar. Mungunzá, quentão, tacacá, danças típicas, quadrilhas, mas, para quem usa aparelhos ortodônticos, há alguns vilões para este período.

Pessoas que buscam um sorriso e uma saúde bucal melhor optam em usar aparelhos simples ou autoligavéis. Enganam-se que estes são apenas para uma estética de um futuro sorriso.

“Os aparelhos servem para corrigir a posição da arcada dentária, porém temos relatos de pacientes que inclusive melhoraram de dores de cabeça”, comenta a ortodontista Drª Tainá Nakai, da DN Concept Clinic.

Para quem utiliza aparelho ortodôntico, há um cuidado redobrado no que comer para não quebrar os bráquetes. Existem alguns vilões neste período junino que são: pipoca, milho, maçã do amor, quebra-queixo ou pé de moleque.

“A tecnologia hoje está a nosso favor. O tratamento ortodôntico mudou muito ao longo dos anos e, hoje, é possível não mais se privar de comer algumas delícias com o aparelho invisível, pois este aparelho é removível para alimentação”, disse a Drª Tainá.

O aparelho invisível é feito através de um escaneamento da boca do paciente, que mostra para o profissional quase tudo que deve ser feito com este paciente. Com isso é possível ver cáries superficiais e ele faz um estudo para fazer alinhadores e o tratamento é mais assertivo e, consequentemente, mais rápido.

“A rapidez do tratamento é feita em parceria com o paciente, pois os alinhadores são programados. Outro detalhe é que o aparelho deve ser retirado todas as vezes para se alimentar ou tomar quentes, por isso dá essa possibilidade de não privar o paciente dos prazeres das comidas típicas da estação”, explica Nakai.

As idas ao dentista para este tratamento são ainda menores, pois o paciente recebe todas as facetas com datas e agendamentos para a utilização. O conforto do aparelho é outro ponto positivo, apesar de que os dois primeiros dias da faceta incomoda um pouco, como é normal de qualquer aparelho ortodôntico.

“O bom do tratamento com o aparelho invisível é que sabemos quando um paciente não está usando o aparelho, pois o scanner nos mostra tudo. Ele apresenta o prazo que deve ser colocado”, complementa a especialista.