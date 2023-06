Festa dos Visitantes e Festival de Parintins serão transmitidos no Largo São Sebastião

Manaus/AM - O Largo de São Sebastião entrará no clima do 56º Festival Folclórico de Parintins, a partir das 19h desta quinta-feira (29), com a transmissão da Festa dos Visitantes para quem ficou na capital e não abre mão de prestigiar o espetáculo do povo da floresta. A disputa entre os bumbás Caprichoso e Garantido, de 30 de junho a 2 de julho, também será exibido em telões no Centro de Manaus.

O secretário executivo Candido Jeremias explica que uma estrutura será montada com telão, cadeiras e segurança. Segundo ele, na quinta-feira, a programação se estenderá até meia-noite, enquanto, no dia 30, o horário será das 20h às 2h30.

Na segunda e terceira noite de apresentação dos bumbás, a transmissão será das 19h às 2h30.

Festa dos Visitantes 2023

O evento antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins e será realizada no Bumbódromo e contará com um palco 360º para receber os shows de Uendel Pinheiro, George Japa, David Assayag, Mickael, Jr Paulain, Rafa Militão, DJ Jorge Neto e as atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes.

