Ferido, motociclista é encontrado em mata, diz que foi sequestrado e morre em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi encontrado com as mãos e pés amarrados, neste sábado (15), em uma área de mata no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus. Moradores que o localizaram informaram à polícia que o homem se identificou como Marcos, 40, e que seria um motociclista de aplicativo.

De acordo com a polícia, o homem estava com uma perfuração profunda na nuca e ao lado dele havia uma faca. Os moradores que o encontraram disseram que a vítima também alegou que havia sido sequestrado durante a noite. Após dar as informações, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por mais exames.

A Delegacia de Homicídios irá investigar o caso.