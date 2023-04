Feirão do Pescado segue com alta procura em Manaus por conta da Semana Santa

Manaus/AM - O segundo dia de realização do Feirão do Pescado, realizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), segue com alta procura por peixes por conta da Semana Santa. Somente no primeiro dia mais de 60 toneladas foram comercializadas, movimentando aproximadamente R$ 800 mil. A expectativa é que sejam vendidos mais de 100 toneladas de pescado até esta sexta-feira (7).

O Feirão do Pescado é realizado em três pontos da cidade de Manaus, com estoque para atender à alta demanda da época. Nesta quinta-feira (6), além dos peixes do tipo tambaqui, matrinxã e pirarucu, que são os mais procurados, estão sendo ofertadas outras espécies de peixes miúdos como: pacu, sardinha, jaraqui, acará-açu e outros peixes lisos, além de filés processados de tucunaré, aruanã e pescada, com potencial nutricional equivalente às espécies mais comercializadas.

A edição do Feirão do Pescado é realizada na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul; Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Zona Norte; e Centro Cultural Povos da Amazônia, Zona Sul. No horário, das 7h30 às 18h30, exceto na sexta-feira, feriado religioso, quando será encerrada às 12h.