Feira tem tambaqui a partir de R$ 10 neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM – A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promove nesta sexta-feira e no sábado, 9 e 10 de setembro, das 7h às 15h, a Feira do Tambaqui, com a venda de mais de 12 toneladas do peixe. A feira acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus.

Os preços variam de acordo com o peso do peixe. O Tambaqui com até quatro quilos será vendido a R$ 10, o quilo. O peixe de quatro a cinco quilos, por R$ 12, o quilo. De cinco a sete quilos, sai a R$ 14, o quilo; e aqueles acima de sete quilos, por R$ 18, o quilo.

Os tambaquis têm origem na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, que fica no município de Juruá (a 672km da capital), e são resultados dos projetos de manejo sustentável apoiados pela FAS.