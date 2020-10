Feira em Manaus vende quilo do pirarucu com valores entre R$ 4 a R$ 23

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realiza mais uma edição da Feira do Pirarucu nos dias 29, 30 e 31 de outubro. Serão comercializadas 2,5 toneladas de pirarucu fresco manejado, oriundo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, em Fonte Boa, a 678 km de Manaus. A venda inicia a partir das 7h na sede da fundação, situada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10.

Para garantir a saúde, prevenção e segurança do público, o atendimento na Feira do Pirarucu será feito mediante a distribuição de fichas. Serão disponibilizadas 70 fichas de atendimento por dia. O uso de máscara e álcool gel, assim como orientações de distanciamento social, devem ser seguidos rigorosamente.

Os preços variam de acordo com o corte do pirarucu: o quilo do filé será vendido por R$ 23, o da manta a R$ 18, a ventrecha por R$ 14 e a carcaça a R$ 4. O pagamento pode ser feito com dinheiro e cartão de crédito ou de débito.

De acordo com o gerente do Programa Floresta em Pé da FAS, Edvaldo Corrêa, a expectativa é realizar a venda de forma segura e beneficiar 46 famílias das comunidades da RDS Mamirauá, que têm no manejo do pirarucu uma importante fonte de renda.

“Este é um evento de grande importância para os manejadores, que podem vender seu peixe direto para o consumidor manauara e divulgar o trabalho do manejo legal do pirarucu que realizam durante o ano inteiro. É também importante para o público, que pode adquirir um peixe de qualidade ‘fruto’ de um projeto sustentável que ajuda a manter a floresta em pé”, destacou o gerente.