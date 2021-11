Feira em Manaus terá Pirarucu com preço do quilo a partir de R$ 6

Os peixes vendidos na feira são oriundos da RDS Mamirauá, que não está na faixa territorial de incidência dos casos de rabdomiólise no Amazonas. Todos os protocolos de manuseio e armazenamento correto do peixe, da pesca ao transporte, foram seguidos.

A Feira do Pirarucu será realizada na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10, sem necessidade de agendamento prévio, respeitando a ordem de chegada e seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Os preços do peixe serão: manta por R$ 18/kg, filé por R$ 25/kg, ventrecha por R$ 14/kg e carcaça a R$ 6/kg.

Neste sábado, dia 6 de novembro, e domingo, dia 7, das 7h às 15h, acontece a Feira do Pirarucu com a venda de quatro toneladas do peixe.

