Feira do tambaqui tem pescado a partir de R$ 10 neste fim de semana em Manaus

A tabela de preços varia de acordo com o peso do peixe. Até 3,99 quilos, o tambaqui sai a R$ 10/quilo. De 4 a 4,99 quilos, o valor é R$ 12/quilo. De 5 a 6,99 quilos, o peixe sai a R$ 14/quilo. Os peixes acima de 7 quilos serão comercializados por R$ 18/quilo. Durante a feira, serão aceitos como forma de pagamento cartão de crédito e débito, dinheiro e PIX.

Manaus/AM – A Feira do Tambaqui acontece no próximo sábado (19) e domingo (20), das 7h às 15h, com pescado a partir de R$ 10 o quilo, na Fundação Amazônia Sustentável (FAS), na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

