Feira da FAS será neste domingo com homenagens às mulheres e atrações gratuitas

Já às 15h, a artista manauara Márcia Caminha assume o palco com seu timbre e set inconfundíveis. E às 17h30, o último show fica por conta da parintinense Marcia Novo, considerada um ícone da música local, com vários hits dançantes.

No horário do almoço, às 12h30, o público contempla a apresentação da cantora Lucinha Cabral e sua variedade de ritmos da música brasileira, incluindo o bolero. Por meio de suas canções, Lucinha traduz a essência da vida e o cotidiano amazônico.

Entre as atrações, das 8h às 13h, a estudante de Teatro, Mel Angeoles, comanda o Espaço Kids com brincadeiras lúdicas e vários jogos divertidos.

O público poderá conferir as novidades e produtos de 70 pequenos empreendedores, junto de seus negócios criativos e sustentáveis, com a venda de artesanato, óleos essenciais, acessórios para cabelos, produtos para jardinagem, plantas, entre outros. Além disso, haverá um espaço gastronômico com opções de café da manhã regional, almoço e lanches.

