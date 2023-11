Fechamento do aeroporto de Manaus impede David Almeida de ir a Brasília

De acordo com a administração do aeroporto, a pista foi fechada devido a um nevoeiro, que afetou 19 voos.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informou nesta quarta-feira (8) que devido ao fechamento da pista do aeroporto internacional Eduardo Gomes, causada por questões meteorológicas, o prefeito David Almeida foi impedido de viajar a Brasília, onde participaria da abertura da 2ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM), hoje.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.