Fãs vão à loucura ao ver Joelma descendendo de guindaste em gravação de DVD em Manaus

Manauaras lotaram o local para prestigiar a gravação do 2º DVD da cantora, enfrentando fila extensa e chuva. O show começou com Joelma em uma estrutura metálica, sendo carregada por um guindaste que a desceu até o palco.

Manaus/AM- Fãs da cantora Joelma foram à loucura ao vê-la descendo em um guindaste durante a gravação do DVD, no último sábado (14), no Sambódromo, na zona Oeste de Manaus.

