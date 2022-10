FAS realiza Feira do Pirarucu com preços a partir de R$ 7

Manaus/AM - Nesta sexta-feira e sábado, 07 e 08 de outubro, das 7h às 12h, ou até o horário que durar os estoques, ocorrerá a Feira do Pirarucu da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque Dez, com a venda de cinco toneladas de peixe.

O pirarucu à venda é resultado das atividades de manejo de pesca legal realizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no município de Juruá. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a FAS, a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman) e o Bradesco.

Nesta Feira do Pirarucu, o peixe é proveniente de famílias da Comunidade Nova Esperança e Comunidade Costa da Ilha, totalizando 36 famílias que serão beneficiadas com a venda, em Manaus. “Toda a renda arrecadada com a venda do pirarucu é revertida para as famílias, que participam das ações de manejo. Isso beneficia diretamente o pescador e as comunidades” comentou o gerente do Programa Floresta em Pé da FAS e coordenador da feira, Edvaldo Corrêa.

No dia, serão vendidas cinco toneladas de pirarucu fresco. Os valores são R$ 19 o quilo da manta, R$ 28 o quilo do filé, R$ 14 o quilo da ventrecha e R$ 7 o quilo da carcaça.

Dez pirarucus também serão reservados para venda na Feira da FAS, que acontecerá também na sede da instituição, mas no dia 9, domingo.