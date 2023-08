FAQ vai orientar e esclarecer sobre o Passo a Paço 2023

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), elaborou um FAQ (Frequently Asked Questions) que, em português, significa “Perguntas Respondidas Frequentemente“, com as respostas das perguntas feitas pelo público sobre o “#SouManaus Passo a Paço 2023”. O objetivo é orientar e esclarecer as principais dúvidas referentes à realização do maior festival de artes integradas da região Norte do país.

A lista com as perguntas e respostas mais frequentes pode ser conferida no site oficial do #SouManaus 2023, por meio do link https:/soumanauspassoapaco.com.br/faq/.

O megaevento turístico-cultural realizado pela Prefeitura de Manaus integra o calendário oficial da cidade e vem para potencializar a carreira dos fazedores de cultura e posicionar a cidade entre os maiores destinos turísticos da América Latina.

Este ano, o festival acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no entorno do Paço Municipal, no centro histórico, com entrada gratuita. Em três dias de evento, a expectativa é de meio milhão de pessoas presentes.