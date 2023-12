Famílias do Prosamin+ comemoram 1º Natal fora das áreas de risco em Manaus

Manaus/AM - "Esse é meu primeiro Natal no apartamento novo. Estou muito feliz. Nessa época do ano, onde eu morava antes, era um período que alagava tudo. Agora, quando chove, eu olho pela janela e fico só apreciando a chuva e lembrando do que eu passei”. Este é o relato da dona de casa Stephanie Pereira, moradora do Residencial General Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul, primeiro conjunto habitacional do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

Assim como Stephanie, 1.190 famílias, quase 6 mil pessoas, já foram reassentadas das áreas de risco de alagação, na envoltória de obras do Prosamin+, e agora vão poder comemorar o Natal em um novo lar.

São famílias que moravam nas comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, na zona sul, muitas delas tendo enfrentado várias de situações de medo com as enchentes, perdendo móveis e até a casa.

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, considera que este é um novo momento para as famílias reassentadas. O Prosamin+, disse ele, vai urbanizar uma área de 340 mil metros quadrados, em um trecho entre a avenida Manaus 2000 e a Comunidade da Sharp. As ações do programa vão beneficiar, diretamente, mais de 60 mil pessoas, dos bairros Japiim, Coroado, Distrito Industrial, Nova República e Armando Mendes.