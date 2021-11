Famílias da zona leste de Manaus recebem toneladas de peixe e cestas básicas

O benefício faz parte do programa Peixe no Prato Solidário e atendeu cerca de 1,3 mil famílias daquele local. O governador Wilson Lima presente na ação acompanhado de deputados e vereadores.

Manaus/AM- Moradores da Comunidade Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, foram os beneficiados com a distribuição de 5 toneladas de pescado, 1,5 toneladas de farinha e mil cestas básicas neste sábado (13).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.