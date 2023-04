Executado em carro de app em Manaus levou 10 tiros na cabeça; atirador estava no banco de trás

Manaus/AM - Marcelo de Jesus, morto com tiros na cabeça dentro de um carro de aplicativo, nesta sexta-feira (14), na Rua da Paz, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, teria sido baleado por uma pessoa que estava no banco de trás do veículo, segundo a polícia.

De acordo com informações da perícia, foram contabilizados 10 tiros na cabeça da vítima, que foram efetuados de dentro do veículo por um suspeito que estaria no banco de trás. O motorista acabou sendo atingido com 2 disparos na mão durante o ataque.

A família de Marcelo esteve no local e informou que a vítima tinha 5 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo. Conforme a mãe dele, o motorista do veículo atacado seria amigo próximo do filho.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue investigando o caso para tentar localizar a terceira pessoa que estava no carro, que também teria se ferido durante a execução.