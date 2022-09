Ex-The Voice Kids, David Lucas contagia plateia no Passo a Paço

Manaus/AM - O cantor, que ficou conhecido ao aparecer no programa televisivo The Voice Kids, na edição de 2021, contou o que achou da sua performance e da resposta do público presente.

“Eu me senti muito feliz e que bom ver o público feliz com as crianças, de estarem aqui com as famílias. Queria agradecer a Prefeitura de Manaus, que fez esse convite aqui, para estar presente, só tenho a agradecer. Foi incrível, eu amei estar aqui com o pessoal”.

Com um público familiar e próximo do cantor, alguns amigos apareceram para prestigiar. Além de shows com bandas, como Jota Quest, Diogo Nogueira, André Valadão e Joelma, o #Sou Manaus Passo a Paço deste ano contou com Feira de Artesanato, apresentações teatrais e espaços gastronômicos.