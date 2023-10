Ex-vereador Ronaldo Tabosa é preso pela PF em Manaus

A ação visa combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A investigação iniciou em 2019, com suspeita de criação de empresas de fachada para prática das fraudes, com uso de "laranjas" na abertura dos estabelecimentos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.