Ex-ministro da Saúde, Pazuello é flagrado sem máscara no Manauara Shopping

Manaus/AM - O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado circulando sem máscara de proteção, neste domingo (25), no Manauara Shopping.

O registro foi publicado por uma mulher nas redes sociais. Ela, inclusive, relatou que chegou a questionar o ex-ministro e recebeu como resposta 'Pois é né. Tem que comprar, onde compra isso?'.

Em nota, o Manauara Shopping confirmou que Pazuello ingressou no estabelecimento sem máscara, mas com a 'orientação de se dirigir a um quiosque próximo para adquiri-la de imediato'.

'Assim foi feito e o ex-ministro com ela se manteve enquanto permaneceu no shopping. Os protocolos de segurança do Manauara Shopping são, porém, rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido. O Manauara Shopping se desculpa pela falha de protocolo, que será apurada e resultará desde já em amplo reforço de treinamento. É importante apenas pontuar que o sucesso do combate ao coronavírus sempre dependerá do engajamento e do bom senso de todos', diz a nota.