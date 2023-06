Homem tentou invadir casa antes de perseguir e esfaquear ex e namorado em Manaus

Manaus/AM - Francisco Josiano da Silva Melo Bessa, 35, suspeito de atacar a ex-esposa, Raphaella da Silva Bessa, 30, e o namorado dela a facadas nesse domingo (4), já tentou invadir a casa da família da vítima na tentativa de agredir a mulher.

"Ele ficou rondando algumas vezes lá, nesse período em que eles estão separados há mais ou menos 2 meses. No dia da agressão, que ela foi na Delegacia da Mulher para conseguir a medida protetiva, ele chegou a quebrar o portão da casa tentando invadir pra agredir ela", relata o irmão de Raphaella, Robert Júnior Bessa.

Segundo Robert, mesmo com a medida protetiva, Josiano não deixava de persegui-la e aterrorizá-la. O acusado e Raphaella foram casados por alguns anos e tem uma filha.

Durante todo o tempo em que estiveram juntos, o relacionamento foi marcado por ciúmes e agressões. “Eles eram casados, era um relacionamento conturbado por ciúmes possessivos e agressões. Estavam separados a uns 2 ou 3 meses”, diz Robert.

Atualmente, a mulher estava em uma nova relação e ao saber disso, Josiano teria intensificado ainda mais as ameaças. No momento em que esfaqueou Raphaella e o namorado, o acusado estava monitorando a vítima, que havia ido a uma choperia no bairro Petrópolis.

O objetivo era atropelar o casal na saída do estabelecimento, mas na tentativa, Josiano acabou atingindo um carro e capotando com o seu veículo. Mesmo assim, ele saiu armado com uma faca e conseguiu ferir a ex-esposa e o homem que estava com ela.

Josiano fugiu logo em seguida e a mulher está internada, ela e precisou ser submetida a uma cirurgia após a tentativa de feminicídio. A família de Raphaella pede ajuda para localizar Josiano, pois teme que ele volte a atentar contra ela e consiga consumar o assassinato.

“A minha irmã está internada no hospital, quando ela sair, quem garante que ele não vai tentar novamente? A nossa preocupação é essa daí, quanto mais rápido a gente quer prender ele e que as autoridades façam o papel delas. Só quem passa por isso sabe como é preocupante, chocante, ficam as sequelas na família, na minha mãe, na filha dela”, diz Robert.

Denúncias sobre o paradeiro de Josiano podem ser feitas à polícia por meio do 181, o disque-denúncia.