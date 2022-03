Ex-finalista do The Voice Kids, manauara Izabelle Ribeiro se apresenta em São Paulo

Manaus/AM - Mais nova influenciadora digital, a cantora amazonense Izabelle Ribeiro tem recebido convites para grandes eventos em sua nova empreitada pela capital paulista. Às vésperas do seu novo lançamento, o single “Vou Brilhar”, que chega às plataformas digitais no próximo dia 25, a finalista do The Voice Kids 2021 marcou presença na ABRIN 2022 – Feira Internacional de Brinquedos e no “Troféu Gerando Salvação”.

Além de mostrar detalhes das festividades em seu perfil do Instagram (@izabelleribeirooficial), a artista mirim – de apenas 15 anos – teve a honra de soltar a voz, embalada por diversas canções, incluindo sua faixa mais recente, “Só eu e você”. Na maior feira do setor de brinquedos da América Latina e única plataforma comercial capaz de reunir todo o ecossistema do setor, abrindo a temporada de negócios do ano, Izabelle foi chamada para cantar nos espaços de três grandes marcas do segmento: Adijomar Brinquedos, GGB Brinquedos e Zucatoys.

“Agradeço demais por essa conquista. É uma honra poder participar de um evento tão importante para o setor de brinquedo, que recebe, a cada edição, mais de 15 mil visitantes para conhecerem os principais lançamentos, tendências, relacionamento e conteúdo especializado”, pontua.

Acompanhada pelo pai, o empresário Mauro Júlio Vitorino Ribeiro, Izabelle também foi uma das atrações da entrega do “Troféu Gerando Salvação”, que reconhece o talento de nomes da música gospel. A cantora – que colocou o Amazonas no Top 3 do reality show de sucesso “The Voice Kids 2021” – foi convidada para representar a Show Gospel (guia de música evangélica) e participou do espetáculo de som, música e dança e ainda teve a oportunidade de trocar experiências com diversos outros artistas.

“Só tenho a agradecer a todos os envolvidos do ‘Troféu Gerando Salvação’. Participar desse grande evento e ter contato com artistas que são minha inspiração foi extremamente gratificante, ainda mais após todo este período turbulento, por conta da pandemia. Parabéns a todos os vencedores e aos profissionais que têm se empenhado para fazer com que a arte cristã seja valorizada”, enfatiza.

Nova Obra

Depois de lançar “Só eu e você” no final de fevereiro, Izabelle se prepara para soltar ao mundo uma nova faixa de sucesso, “Vou Brilhar”, que chega a todas as plataformas digitais na próxima sexta (25).

Esse é o terceiro single da artista, que promete ser uma das novas revelações da música gospel, tendo participado, inclusive, de um encontro em São Paulo com um dos destaques da “Billboard’s 2021 International Power Players”, Arthur Fitzgibbon (presidente da plataforma de distribuição digital de música ONErpm Brasil, que tem uma área exclusiva para divulgar a música gospel nacional).

“Essa nova temporada por São Paulo tem sido incrível e nos permitiu divulgar os novos lançamentos. Estive com empresários, influenciadores digitais e diversos artistas. Com certeza estamos conseguindo abrir novas portas para minha carreira. Sou extremamente grata por tudo isso que tem acontecido”, enfatiza.