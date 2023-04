Ex de brasileiro que agrediu surfista americana revela que também foi espancada por ele

Um novo caso de agressão tendo como autor o surfista brasileiro João Paulo de Azevedo, flagrado desferindo socos em uma surfista americana na Indonésia, veio à público nesta quinta-feira (6).

É que a ex-namorada de JP, Carolina Braga, revelou em suas redes sociais que foi parar no hospital com ferimentos gravíssimos após ser brutalmente espancada por ele em 2019.

"Eu namorei o JP Azevedo em 2018 e 2019. Terminamos quando ele me agrediu fortemente. Fui parar em um hospital com traumatismo craniano. Fiquei com tanta vergonha de tudo e principalmente da minha filha que tanto amo. Enfim, acabei me isolando por quase 3 meses em uma pousada no Rio, até saírem as marcas físicas. Mas as do coração… essas ainda duram. Muito difícil tudo isso", escreveu.

A mulher conta que após as agressões, ela terminou o relacionamento. Na época, JP teria ficado cerca de duas semanas preso, segundo ele e ao sair da prisão, não fez mais nenhum contato com ela.

Carolina disse que só decidiu trazer a história a público porque levou um susto ao saber que o ex havia novamente agredido outra mulher.

Ela afirma que ao ver as cenas, reviveu os momentos de violência que sofreu. Imagens guardadas até hoje mostram como ficou o rosto da mulher após as agressões.

O surfista não se manifestou sobre o caso, mas a notícia segue repercutindo. O vídeo da agressão à surfista Sara Taylor em Bali, viralizaram após ela mesma divulgar as imagens na internet na tentativa de descobrir quem era JP.

A agressão contra ela ocorreu em uma praia, enquanto Sara pegava a mesma onda que o amigo do brasileiro.