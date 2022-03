Evento traz a Manaus técnicas modernas em harmonização orofacial

Pela primeira vez, Manaus recebe o evento WorkOdonto no próximo dia 26 de março. Serão 12 horas de conteúdos exclusivos e técnicas avançadas, além de procedimentos executados em tempo real. O evento acontecerá de 8h às 20h na Unip, localizada Av. Mário Ypiranga, 4390 - Parque 10 de Novembro.

As inscrições para o 1º WorkOdonto podem ser feitas pelo por meio do site https://workodontomanaus.4.events/.

Idealizador do evento odontológico, o especialista em estética dental e reabilitação oral Marcelo de Sá pontua que o objetivo do projeto é mostrar que a Odontologia tem inúmeras oportunidades para os profissionais serem bem-sucedidos.

Durante o 1º Work Odonto, Marcelo vai realizar (em tempo real) dois casos de lentes de contato dental. O procedimento serve para corrigir problemas estéticos, como dentes desalinhados, trincados, com tamanho irregular. A instalação ao vivo possibilitará que os participantes tirem suas dúvidas de imediato.

“A ideia é mostrar todos os detalhes, que às vezes são escondidos por trás das câmeras. Normalmente, os eventos possibilitam mais fotos ou vídeos dos procedimentos, deixando de fora uma infinita quantidade de informações técnicas e, principalmente, a parte humana de como atender os pacientes. Já no 1º Work Odonto, os participantes verão desde a anestesia ao protocolo de fotos realizado e, é claro, à execução”, detalha, ressaltando que todos os inscritos terão prioridade para se candidatarem como pacientes/modelos durante o evento e fazerem de forma gratuita os procedimentos, que às vezes chegam a custar até R$ 10 mil.

De acordo com Marcelo, a seleção dos especialistas seguiu à risca o critério de dar espaço para quem poderia agregar conhecimento com um know-how de extrema qualidade.

Além do próprio idealizador, uma das presenças confirmadas é da cirurgiã dentista Dra. Juliana Cajado, especialista em preenchedores e uma das poucas profissionais na capital amazonense que trabalha com fios faciais. Não à toa, ela irá realizar dois casos ao vivo de Full Face com fios de Polidioxanona (PDOS).

A mestre em Ortodontia Dra. Cynthia Cardoso também fará parte do time de peso. Referência na Região Norte, com cursos ministrados em todo o Brasil, ela irá realizar dois casos ao vivo de Full Face - Bioestimuladores e Preenchedores top model look.

Para encerrar, na lista de convidados não poderia faltar o nome do professor de Harmonização Orofacial Avançada Dr.Alexsandro Vieira, com mais de sete mil casos estéticos de sucesso já realizados. Ele irá realizar ao vivo dois casos de rinomodelação com ácido hialurônico e preenchimento labial com técnica exclusiva Doctor Lips.

O dentista Marcelo de Sá salienta que os profissionais irão mostrar como são feitos procedimentos que estão cada vez mais sendo procurados. “É um mercado de trabalho que vive crescendo e ainda tem muito espaço. O 1º Work Odonto é a oportunidade de transformar a vida profissional de todos os que estão interessados em abrir suas mentes”, enfatiza.